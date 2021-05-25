В России обнаружили менее 8 тыс. случаев коронавируса

В стране общее число зараженных COVID-19 составило 5017795 человек.

Во вторник, 25 мая, российские врачи зафиксировали 7884 новых случая инфицирования коронавирусом. Отмечается, что наибольшее количество заболевших обнаружили в столице России, здесь диагноз COVID-19 подтвердился у 2075 человек. Далее идет Санкт-Петербург, где коронавирус диагностировали у 844 граждан, а на третьем месте находится Подмосковье с 734 зараженными. Об этом сообщили в оперативном штабе РФ по противодействию распространения COVID-19.

По данным ведомства, общее число больных коронавирусом составило 5017795 человек, из них 4632955 инфицированных излечилось, 119194 зараженных умерло от осложнений.

Напомним, что Россия возобновила авиационное сообщение с пятью странами.