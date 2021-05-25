В России хотят ввести новую категорию льготников

Пользоваться новой льготой опекуны и усыновители смогут до наступления совершеннолетия ребенка.

Депутат Государственной думы Евгений Федоров предложил расширить в России категорию льготников. По его словам, для российских семей, которые усыновили или взяли под опеку ребенка, необходимо ввести льготное начисление земельного налога. Соответствующее письмо он направил в адрес главы Минтруда РФ Антона Котякова.

Федоров считает, что подобная мера будет стимулировать людей усыновлять детей, а также поддерживать такие семьи. Уточняется, что пользоваться новой льготой опекуны и усыновители смогут до наступления совершеннолетия ребенка, пишет RT.

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