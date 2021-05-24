Дерипаска рассказал, почему не стоит инвестировать в новые нефтегазовые проекты

Олег Дерипаска считает, что в скором будущем эпоха нефти и газа закончится.

Российский предприниматель, совладелец «Эн+ Груп» Олег Дерипаска в своем Telegram-канале рассказал, что Международное энергетическое агентство (МЭА) предостерегает людей от инвестиций в новые нефтегазовые проекты. Бизнесмен пояснил, что переход на экологичную и возобновляемую энергетику приведет к завершению эпохи нефти и газа. По словам Дерипаска, к 2050 году спрос на уголь уменьшится на 90%, а на «черное золото» - на 75%. Таким образом, считает он, энергетическая отрасль будет претерпевать большие изменения уже в ближайшем будущем, меняя мировую экономику. Российский предприниматель добавил, что данный переход будет способствовать экономическому росту и созданию дополнительных рабочих мест.

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