Рогозин: РФ должна знать своих конструкторов, а не Маска слушать

Дмитрий Рогозин заявил, что выступление Илона Маска его не впечатлило.

Глава российской госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин считает, что Россия должна знать своих разработчиков, а не иностранных. Такими словами он прокомментировал выступление основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска перед студентами страны в ходе марафона «Новое знание».

Кроме того Рогозин добавил, что выступление американского миллиардера его не впечатлило, поскольку оно не было содержательным и не было сказано что-то новое. Тем не менее он отметил, что с уважением относится к работе Маска, в том числе к его компании SpaceX.

Также Рогозин выразил мнение, что на подобные мероприятия нужно приглашать российских разработчиков, а не американских. Глава «Роскосмоса» пояснил, что в России довольно много талантливых конструкторов и инженеров, о которых российские граждане ничего не знают, пишет РИА Новости.

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