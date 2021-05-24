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В РФ число зараженных COVID-19 превысило 5 миллионов

24.05.2021 11:58
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В РФ число зараженных COVID-19 превысило 5 миллионов

В России количество обнаруженных случаев коронавируса достигло 5009911 человек.

В понедельник, 24 мая, в оперативном штабе России по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом заявили, что за минувшие сутки выявили 8406 новых случаев заражения COVID-19. Больше всего инфицированных выявили в Москве (2487), Санкт-Петербурге (851) и Московской области (766).

Так, в России общее число заболевших коронавирусом достигло 5009911 человек, выздоровело 4624212 человек, скончался 118801 человек.

Ранее сообщалось, что Турция предложила РФ «модель безопасного туризма».

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