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РЖД попросили деньги ФНБ для вывоза угля из Якутии

24 Мая 2021 326 0 Экономика
РЖД попросили деньги ФНБ для вывоза угля из Якутии

Госкорпорация «Российские железные дороги» запросила из Фонда национального благосостояния (ФНБ) 188 млрд руб. на строительство Восточной части БАМа, через которую предполагается вывозить уголь из Якутии на азиатские рынки, главным образом в Китай. Президент Владимир Путин проект поддержал и поручил правительству выдать железнодорожной монополии необходимые средства.

Вывоз угля поддержат из ФНБ

  • РЖД собирается расширять Восточную часть БАМа, чтобы вывозить больше угля из Якутии. Об этом, как передает РБК, рассказал глава госмонополии Олег Белозеров. По его словам, стоимость проекта оценивается в сумму от 350 млрд до 752 млрд руб. Если новая ветка будет электрифицирована, то она обойдется вдвое дороже дороги, рассчитанной на тепловозную тягу.
  • Какой вариант предпочтет в итоге РЖД, пока неизвестно. Но из ФНБ монополия запросила 188 млрд руб., что равняется 25% от стоимости самого дорого варианта. При этом условия, на которых будут выданы деньги, тоже пока не обсуждались. Глава РЖД отметил, что важную роль будет играть то, под какой процент правительство предоставит деньги. «Ряд решений могут быть неприемлемыми», – сказал Белозеров. Эксперты говорят, что монополии нет смысла брать средства из резервов по ставке выше 5-6% годовых.
  • По словам Белозерова, строительство расширенного участка займет 4-5 лет и завершится в 2026-27 годах. Якутский кластер станет третьим этапом модернизации Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссибирской магистрали. Его необходимость обосновывают растущей добычей угля в Якутии – в 2020 году она выросла на 5%, до 20 млн тонн. Но за год из-за нехватки провозной способности железных дорог около 2 млн тонн остались храниться на складах.

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  • Проблема вывоза угля из Якутии дошла до президента. Владимир Путин поручил правительству предоставить РЖД, у которой не хватает собственных средств, деньги из ФНБ для развития БАМа. «Прошу проработать механизмы финансирования этого проекта, включая возможности ФНБ. Если будет, конечно, необходимо. Во всяком случае, я против этого ничего иметь не буду», – заявил Путин в начале марте.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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