РЖД попросили деньги ФНБ для вывоза угля из Якутии 326 0 Экономика

Госкорпорация «Российские железные дороги» запросила из Фонда национального благосостояния (ФНБ) 188 млрд руб. на строительство Восточной части БАМа, через которую предполагается вывозить уголь из Якутии на азиатские рынки, главным образом в Китай. Президент Владимир Путин проект поддержал и поручил правительству выдать железнодорожной монополии необходимые средства.