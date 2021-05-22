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В России зарегистрировали 8709 случаев COVID-19

22.05.2021 13:18
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В России зарегистрировали 8709 случаев COVID-19

В стране общее число зараженных достигло 4992554 человека.

Врачи России за последние сутки зарегистрировали 8709 новых случаев инфицирования коронавирусом. Наибольшее число больных выявлено в Москве, где заразилось 2653 человека. На втором месте находится Санкт-Петербург с 833 пациентами, а на третьем Московская область, там инфекцию подхватило 775 граждан. Об этом 22 мая рассказал оперативный штаб РФ по борьбе с распространением COVID-19.

Отмечается, что в России общее количество заболевших выросло до 4992554 человек, из них 4610465 зараженных поправилось, 118125 инфицированных скончалось.

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