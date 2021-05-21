Попова рассказала об эффекте от длинных майских выходных

Анна Попова сообщила, что благодаря длительным майским выходным распространение COVID-19 в стране удалось притормозить.

Руководитель Роспотребнадзора, главный санитарный врач Российской Федерации Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24» оценила эффект от продления майских праздников. По ее словам, до начала текущего месяца эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции в стране была напряженной, однако, благодаря длительным выходным распространение COVID-19 удалось притормозить, пишет Газета.ру.

Напомним, что в конце апреля президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 1 по 10 мая.

Ранее глава Министерства здравоохранения страны Михаил Мурашко заявил, что эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции в стране остается напряженной.