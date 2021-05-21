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Украина попросила США остановить строительство СП-2

21.05.2021 15:20
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Украина попросила США остановить строительство СП-2

Украинская сторона призвала американский Конгресс наложить санкции против «Северного потока-2».

Пресс-служба Верховной рады Украины сообщила, что украинский парламент попросил Конгресс Соединенных Штатов Америки предпринять все возможные средства для того, чтобы остановить строительство энергетического проекта «Северный поток-2». В частности, Киев призвал Вашингтон наложить санкции против всех участников реализации газопровода, в том числе и в отношении компании Nord Stream 2 AG.

В Верховной раде убеждены, что Российская Федерация может использовать «Северный поток-2» в качестве энергетического оружия против Украины и стран Европы, поэтому строительство данного проекта необходимо остановить, пишет РБК.

Таким образом в Киеве прокомментировали отказ американской стороны вводить ограничительные меры в отношении компании Nord Stream 2 AG и ее руководителя Маттиаса Варнига.

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