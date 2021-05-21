Белоруссия предложила ЕАЭС уйти от расчетов в долларах

Александр Лукашенко считает, что ЕАЭС может перейти к расчетам в национальных валютах.

В пятницу, 21 мая, белорусский президент Александр Лукашенко во время заседания Высшего евразийского экономического совета в онлайн-режиме предложил отказаться от американской валюты в торговле углеводородами внутри Евразийского экономического союза (ЕАЭС). По его словам, настало время для принятия соответствующего политического решения. Таким образом, считает Александр Лукашенко, ЕАЭС сможет обеспечить продовольственную безопасность международной организации, а также поддерживать курс валют на приемлемом уровне.

Кроме того лидер Белоруссии добавил, что сторонам необходимо и дальше работать над построением общего финансового рынка государств ЕАЭС, пишет ТАСС.

Напомним, что Верховная рада Украины попросила Соединенные Штаты Америки сделать все возможное для того, чтобы остановить строительство российского газового проекта «Северный поток-2».