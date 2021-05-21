Маск выступил за укрепление отношений РФ и США

Илон Маск решил принять участие в марафоне «Новое знание» после приглашения Дмитрия Пескова.

Глава американских компаний SpaceX и Tesla Илон Маск в пятницу, 21 мая, во время выступления на российском просветительском марафоне «Новое знание» выразил мнение, что Россия и Соединенные Штаты Америки должны укрепить двусторонние отношения и усилить диалог между странами.

«Мне кажется, это замечательно, что мы налаживаем контакты, что у нас будет больше коммуникации между США и Россией», - отметил миллиардер.

По словам Маска, он принял решение участвовать в российском марафоне после соответствующего приглашения официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, пишет ТАСС.

Напомним, что в ходе данного мероприятия американский миллиардер объявил, что в скором времени на рынке России появятся электрокары марки Tesla и откроется завод по их производству.

Ранее стало известно, что сенаторы Соединенных Штатов Америки попросили администрацию главы Белого дома Джо Байдена восстановить санкции против газового проекта «Северный поток-2».