«Это будет потрясающе». Илон Маск думает открыть производство Tesla в России

Американский миллиардер и глава компаний Tesla и SpaceX пообещал в скором времени выйти на российский рынок и открыть завод по производству электрокаров.

Об этом, как передает РБК, Маск заявил на форуме «Новое знание». За день до этого стало известно, что Маск примет в нем участие.

«Думаю, мы скоро будем присутствовать в России», – заявил Маск. По его словам, «это будет потрясающе». Также Маск сказал, что рассматривает выход на рынок Казахстана и других стран СНГ. «Это важно для нас», – подчеркнул американский инноватор.

Маск отметил, что все производственные мощности Tesla сейчас сосредоточены в США и Китае. «Хотим, чтобы были заводы в других частях мира. Потенциально мы рассматриваем и Россию», – обнадежил Маск (цитата по «Интерфаксу»).