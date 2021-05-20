Илон Маск выступит на российском форуме «Новое знание»

Американский миллиардер и глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск станет участником форума «Новое знание». Он выступит вместе с основателем Apple Стивом Возняком, предпринимателем Олегом Тиньковы и главой Сбербанка Германом Грефом.

Об этом рассказал замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, передает РИА Новости. Также в форуме примут участие глава МИД Сергей Лавров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и другие чиновники.

Как выступит Маск – лично или по видеосвязи – не известно. В 2019 году Маск уже выступил на бизнес-форуме «Дело за малым» в Краснодаре. Миллиардер старался говорить медленно и четко, чтобы его слова правильно переводили.

Маск звал Владимира Путина пообщаться с ним в соцсети Clubhouse, но в Кремле позже заявили, что это «было какое-то недоразумение». «Мы не получили никакого ответа», – сказал пресс-секретарь Путина Песков.