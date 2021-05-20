Путин: Россия даст ответ всем, кто попытается что-то «откусить» от нее

Глава государства подчеркнул, что российские власти сделают все возможное для того, чтобы сохранить и усилить страну.

Лидер Российской Федерации Владимир Путин 20 мая в ходе заседания организационного комитета «Победа» заявил, что наша страна даст сильный ответ всем, кто попытается что-то «откусить» от нее. Такими словами президент прокомментировал сообщения о том, что богатства Сибири несправедливо принадлежат только одному государству.

«Странно слышать такие вещи, особенно публично, но они иногда звучат», - сказал Владимир Путин.

Также глава государства добавил, что Россия будет отстаивать свои права на сибирскую территорию, в том числе и силовыми методами. Владимир Путин подчеркнул, что власти страны не допустят того, чтобы от РФ «откусили» какой-либо участок, пишет ТАСС.

Ранее зампред правления холдинга «Газпром» Елена Бурмистрова сообщила, что газовая компания не будет озвучивать сроки достройки трубопровода «Северный поток-2», поскольку его завершение зависит от многих факторов.