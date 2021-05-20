В «Газпроме» отказались обсуждать сроки завершения «Северного потока-2»

Елена Бурмистрова рассказала, что сроки реализации газопровода зависят от многих факторов.

Заместитель председателя правления российской компании «Газпром» Елена Бурмистрова во время пресс-конференции заявила, что холдинг не будет называть конкретные даты завершения строительства и ввода в эксплуатацию энергетического проекта «Северный поток-2». По ее словам, это зависит от довольно большого количества факторов, в том числе и от погодных условий.

Кроме того Елена Бурмистрова подчеркнула, что «Газпром» не сомневается в востребованности второй ветки газопровода, поэтому компания защищает свои интересы всеми доступными законными средствами, пишет ТАСС.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский предположил, что Соединенные Штаты Америки могут снять санкции с российского энергетического проекта «Северный поток-2».