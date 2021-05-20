«Это не ГУЛАГ». Мигрантов предложили заменить заключенными
20 Мая 2021 353 6 Экономика
Заключенных россиян предлагают привлечь к работам, которые сейчас выполняют мигранты из Средней Азии. С таким предложением выступил директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников. «Это будет не ГУЛАГ, а новые достойные условия», – убежден Калашников. Однако полностью заместить мигрантов заключенными все равно не получится.
Рабский труд хотят заменить трудом заключенных
- Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) выступил с идеей, которая уже звучала в отношении модернизации БАМа и Транссиба. По словам Александра Калашникова, к работам, которые сегодня выполняют мигранты, можно привлекать труд заключенных. «Это будет не ГУЛАГ, а новые достойные условия», – цитирует Калашникова РИА Новости.
- Глава ФСИН отметил, что 188 тыс. заключенных имеют право подать заявление на замену наказания принудительными работами. Эти люди могут жить в общежитиях или даже арендовать жилье рядом со стройками, на которых они будут получать «достойную зарплату». «Поднять эту тему» глава ФСИН предложил региональным уполномоченным по правам человека.
- Между тем, согласно информации МВД, в России пребывает более 1 млн только нелегальных мигрантов. Больше всего из Узбекистана – 332 тыс. человек. Таким образом, заключенные не смогут полностью заменить трудовых мигрантов.
- Однако ФСИН рассчитывает, что труд заключенных будет использоваться на строительстве Байкало-Амурской магистрали. Допускаться на стройку будут те, кто доказал «своим поведением в местах лишения свободы факт исправления». Строительство во ФСИН подают как «возможность вернуться в общество» и отбыть наказание в другой форме.
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- Правительство не отказалось от идеи ФСИН, напротив, оно ее прорабатывает по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина. В СССР практика привлечения труда заключенных использовалась в ГУЛАГе. Поскольку мигранты не возвращаются в Россию из-за пандемии и экономического кризиса, власти столкнулись с дефицитом рабочих рук. Эта ситуация вынуждает реанимировать давно забытые рецепты тоталитарного периода СССР в условиях госкапитализма.
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деньги в стране распределяются и выделяются по Фондам, на развитие грашданского общества на человека нет. и за ваучер ничего не выплатили.
ответ Милош. Навальнята помогли отменить в России строгий карантин. Фонд"против коррупции" работал и по мелким пакостникам не прошел, а то и до Милоша дошел бы.
фонд кап.ремонта отменят или так и будем платить в двойном размере и по первой строке и в Фонд, работники Фонда везде создали свои связи и в судах. сильная коррупция останется.
начнёт теперь Россия заключённых делать, чтобы больше было трудовых ресурсов, суды играя процессуальными сроками наделают, пойдёт как по графику.
начнёт теперь Россия заключённых штамповать, чтобы больше было трудовых ресурсов, у страны это получится, при игре процессуальными сроками, власть отдана судье, а не нормальному закону
Как это не хватает рабочих рук. А Навальный и прочие мелкие пакостники. Пойманные дяденьки и тетеньки за коррупцию. Бездельники и уклоняющиеся от уплаты налогов. Рецепт прост: БЕРИ БОЛЬШЕ, КИДАЙ ДАЛЬШЕ. Ну граждане алкоголики, тунеядцы, хулиганы! Кто хочет поработать? На сегодня наряды )))