«Это не ГУЛАГ». Мигрантов предложили заменить заключенными 353 6 Экономика

Заключенных россиян предлагают привлечь к работам, которые сейчас выполняют мигранты из Средней Азии. С таким предложением выступил директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников. «Это будет не ГУЛАГ, а новые достойные условия», – убежден Калашников. Однако полностью заместить мигрантов заключенными все равно не получится.