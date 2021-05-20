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«Это не ГУЛАГ». Мигрантов предложили заменить заключенными

20 Мая 2021 353 6 Экономика
«Это не ГУЛАГ». Мигрантов предложили заменить заключенными

Заключенных россиян предлагают привлечь к работам, которые сейчас выполняют мигранты из Средней Азии. С таким предложением выступил директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников. «Это будет не ГУЛАГ, а новые достойные условия», – убежден Калашников. Однако полностью заместить мигрантов заключенными все равно не получится.

Рабский труд хотят заменить трудом заключенных

  • Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) выступил с идеей, которая уже звучала в отношении модернизации БАМа и Транссиба. По словам Александра Калашникова, к работам, которые сегодня выполняют мигранты, можно привлекать труд заключенных. «Это будет не ГУЛАГ, а новые достойные условия», – цитирует Калашникова РИА Новости.
  • Глава ФСИН отметил, что 188 тыс. заключенных имеют право подать заявление на замену наказания принудительными работами. Эти люди могут жить в общежитиях или даже арендовать жилье рядом со стройками, на которых они будут получать «достойную зарплату». «Поднять эту тему» глава ФСИН предложил региональным уполномоченным по правам человека.
  • Между тем, согласно информации МВД, в России пребывает более 1 млн только нелегальных мигрантов. Больше всего из Узбекистана – 332 тыс. человек. Таким образом, заключенные не смогут полностью заменить трудовых мигрантов.
  • Однако ФСИН рассчитывает, что труд заключенных будет использоваться на строительстве Байкало-Амурской магистрали. Допускаться на стройку будут те, кто доказал «своим поведением в местах лишения свободы факт исправления». Строительство во ФСИН подают как «возможность вернуться в общество» и отбыть наказание в другой форме.

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  • Правительство не отказалось от идеи ФСИН, напротив, оно ее прорабатывает по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина. В СССР практика привлечения труда заключенных использовалась в ГУЛАГе. Поскольку мигранты не возвращаются в Россию из-за пандемии и экономического кризиса, власти столкнулись с дефицитом рабочих рук. Эта ситуация вынуждает реанимировать давно забытые рецепты тоталитарного периода СССР в условиях госкапитализма.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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Г
14:21 0 0
гостья:

деньги в стране распределяются и выделяются по Фондам, на развитие грашданского общества на человека нет. и за ваучер ничего не выплатили.

Г
14:11 0 0
гостья:

ответ Милош. Навальнята помогли отменить в России строгий карантин. Фонд"против коррупции" работал и по мелким пакостникам не прошел, а то и до Милоша дошел бы.

Г
13:42 0 0
гостья:

фонд кап.ремонта отменят или так и будем платить в двойном размере и по первой строке и в Фонд, работники Фонда везде создали свои связи и в судах. сильная коррупция останется.

Г
13:17 0 0
гостья:

начнёт теперь Россия заключённых делать, чтобы больше было трудовых ресурсов, суды играя процессуальными сроками наделают, пойдёт как по графику.

Г
13:15 0 0
гостья:

начнёт теперь Россия заключённых штамповать, чтобы больше было трудовых ресурсов, у страны это получится, при игре процессуальными сроками, власть отдана судье, а не нормальному закону

М
12:54 0 0
Милош:

Как это не хватает рабочих рук. А Навальный и прочие мелкие пакостники. Пойманные дяденьки и тетеньки за коррупцию. Бездельники и уклоняющиеся от уплаты налогов. Рецепт прост: БЕРИ БОЛЬШЕ, КИДАЙ ДАЛЬШЕ. Ну граждане алкоголики, тунеядцы, хулиганы! Кто хочет поработать? На сегодня наряды )))

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