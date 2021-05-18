Путин: скоро в РФ введут в оборот четвертую вакцину от COVID-19

Владимир Путин заявил, что Россия готова сотрудничать с другими государствами в борьбе с коронавирусом.

Российский лидер Владимир Путин в ходе церемонии принятия верительных грамот послов рассказал, что в ближайшее время в стране будет введена в оборот четвертая вакцина для профилактики заражения COVID-19​.

«Нам удалось быстро создать три собственные эффективные вакцины от коронавирусной инфекции. Скоро будет запущена в оборот четвертая», – отметил глава государства.

Также Владимир Путин добавил, что Российская Федерация готова сотрудничать с другими государствами в борьбе с распространением COVID-19, пишет Коммерсант.

Напомним, что на данный момент в нашей стране зарегистрировано три вакцины против коронавирусной инфекции: созданный в центре имени Гамалеи Минздрава препарат «Спутник V», разработанная в центре имени Чумакова РАН «КовиВак», а также выпущенная в новосибирском центре «Вектор» Роспотребнадзора «ЭпиВакКорона».

Ранее сообщалось, что Россия оценит возможность восстановления полетов в Турцию.