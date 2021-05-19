Пушков озвучил причины отказа от ДОН
19.05.2021 13:00
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Алексей Пушков считает, что западные страны ведут против России новую «холодную войну».
Российский сенатор Алексей Пушков в среду, 19 мая, в Telegram-канале написал, почему Российская Федерация вышла из Договора об открытом небе (ДОН). По его мнению, этому способствовали три причины:
- Администрация лидера Соединенных Штатов Америки Джо Байдена в военной сфере во многом продолжает политику бывшего американского президента Дональда Трампа.
- Сейчас западные страны ведут против России новую «холодную войну», поэтому доверия между государствами больше нет. Кроме того Пушков напомнил, что ДОН, который в большей степени имел политическое значение, еще в прошлом году похоронили США.
- Европейские союзники Вашингтона не предприняли никаких попыток для того, чтобы убедить Белый дом сохранить Договор об открытом небе и остаться в нем.
Напомним, что сегодня, 19 мая, Государственная дума приняла закон о денонсации Россией ДОН.
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