Пушков озвучил причины отказа от ДОН

Алексей Пушков считает, что западные страны ведут против России новую «холодную войну».

Российский сенатор Алексей Пушков в среду, 19 мая, в Telegram-канале написал, почему Российская Федерация вышла из Договора об открытом небе (ДОН). По его мнению, этому способствовали три причины:

Администрация лидера Соединенных Штатов Америки Джо Байдена в военной сфере во многом продолжает политику бывшего американского президента Дональда Трампа.

Сейчас западные страны ведут против России новую «холодную войну», поэтому доверия между государствами больше нет. Кроме того Пушков напомнил, что ДОН, который в большей степени имел политическое значение, еще в прошлом году похоронили США.

Европейские союзники Вашингтона не предприняли никаких попыток для того, чтобы убедить Белый дом сохранить Договор об открытом небе и остаться в нем.

Напомним, что сегодня, 19 мая, Государственная дума приняла закон о денонсации Россией ДОН.