Предприятиям, в которых не растут зарплаты, могут повысить налоги

Юрий Трутнев заявил, что зарплаты должны расти не ниже темпов инфляции.

В среду полпред российского президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) на форуме «ProДФО – Хабаровский край» Юрий Трутнев заявил, что предприятиям, в которых не растут заработные платы, необходимо повысить налоги на дивиденды. По его словам, такой шаг позволит сохранить покупательскую способность россиян, несмотря на увеличение цен. Также Трутнев отметил, что зарплаты должны расти не ниже темпов инфляции.

Кроме того он напомнил, что сейчас российское правительство делает все возможное для сдерживания роста цен, однако заморозить стоимость в России нельзя, иначе можно спровоцировать наступление экономического кризиса. В связи с этим Трутнев призвал руководство предприятий поднимать заработные платы сотрудникам с учетом повышения рыночных цен и пообещал вынести данный вопрос на рассмотрение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, пишет РИА Новости.

Напомним, что из-за обязательной маркировки в стране могут повыситься цены на мороженое на 10%.