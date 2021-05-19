В России выявили менее 8 тыс. случаев коронавируса

Общее число заболевших в стране составляет 4965676 человек.

В оперштабе Российской Федерации по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что за минувшие 24 часа медицинские работники выявили 7920 новых случаев COVID-19. Отмечается, что больше всего зараженных обнаружили в столице (2096), на втором месте находится Санкт-Петербург (784), а на третьем – Московская область (697).

Таким образом, с начала распространения коронавируса в нашей стране общее количество инфицированных составляет 4965676 человек. За все время пандемии в России 4581787 человек выздоровело, 116965 человек умерло.

Ранее стало известно, что в Российской Федерации в скором времени введут в оборот четвертую вакцину от COVID-19.