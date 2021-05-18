Компания S7 отменила авиарейсы в Турцию

Авиаперевозчик может возобновить рейсы в Турцию.

Российская авиационная компания S7 Airlines приняла решение отменить полеты на курорты Турции до конца лета текущего года из-за неопределенности по данному направлению. Об этом изданию РИА Новости сообщил представитель организации.

Тем не менее собеседник газеты отметил, что компания может возобновить рейсы в Турцию в том случае, если эпидемиологическая обстановка по коронавирусной инфекции в курортной стране стабилизируется и авиационное сообщение между Москвой и Анкарой будет восстановлено.

Напомним, что российская делегация должна посетить турецкие туристические объекты для оценки возможности возобновления авиарейсов между Российской Федерацией и Турцией.