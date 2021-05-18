Госдеп США: встреча Путина и Байдена может состояться в скором времени

Вашингтон ожидает, что переговоры Владимира Путина и Джо Байдена пройдут в скором времени.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции с министром иностранных дел и международного сотрудничества в области развития Исландии Гудлаугуром Тором Тордарсоном в Рейкьявике заявил, что Госдеп Соединенных Штатов Америки ожидает, что в ближайшие недели состоится встреча главы Белого дома Джо Байдена и лидера Российской Федерации Владимира Путина. Помимо этого он напомнил, что предложение о проведении переговоров президентов уже есть, однако окончательной договоренности пока нет, пишет Московский комсомолец.

Ранее в Верховной Раде Украины сообщили, что Соединенные Штаты Америки стремятся втянуть Российскую Федерацию в войну с украинской стороной и всей Европой.