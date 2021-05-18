В Германии рассказали, от чего зависит реализация «Северного потока-2»

Петер Альтмайер подчеркнул, что немецкому правительству удалось преодолеть все разногласия, связанные с достройкой второй ветки трубопровода.

Во вторник министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер во время выступления на германо-российской конференции «Потсдамские встречи» рассказал, от чего зависит завершение строительства газового проекта «Северный поток-2». По его словам, реализация второй ветки трубопровода зависит от строителей. Петер Альтмайер пояснил, что все необходимые разрешения немецких и европейских регуляторов на строительство проекта выданы. Таким образом, достройка «Северного потока-2» зависит от скорости укладки труб.

Также Петер Альтмайер еще раз напомнил об официальной позиции Германии: вторая ветка трубопровода является экономическим проектом, однако украинская сторона должна и дальше оставаться транзитером российского газа, пишет ТАСС.

Напомним, что Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии приняло решение выдать разрешение на строительство «Северного потока-2» в немецких водах.