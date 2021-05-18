Песков: Путин и Лукашенко могут встретиться в конце мая

Дмитрий Песков допустил проведение переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко в конце мая 2021 года.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник рассказал журналистам, что в конце мая текущего года президент Российской Федерации Владимир Путин может встретиться со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.

«По крайней мере, она готовится», – цитирует принадлежащее Григорию Березкину издание РБК слова Дмитрия Пескова.

Ранее газета «Коммерсант», ссылаясь на источники в российских и белорусских государственных структурах, сообщила, что Александр Лукашенко может до конца мая текущего года приехать в Россию для проведения встречи с Владимиром Путиным, в ходе которой лидеры, скорее всего, затронут вопросы, связанные с утверждением интеграционных карт. Отмечается, что точную дату переговоров собеседники издания не назвали.