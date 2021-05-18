Песков: Путин и Лукашенко могут встретиться в конце мая
Дмитрий Песков допустил проведение переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко в конце мая 2021 года.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник рассказал журналистам, что в конце мая текущего года президент Российской Федерации Владимир Путин может встретиться со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.
«По крайней мере, она готовится», – цитирует принадлежащее Григорию Березкину издание РБК слова Дмитрия Пескова.
Ранее газета «Коммерсант», ссылаясь на источники в российских и белорусских государственных структурах, сообщила, что Александр Лукашенко может до конца мая текущего года приехать в Россию для проведения встречи с Владимиром Путиным, в ходе которой лидеры, скорее всего, затронут вопросы, связанные с утверждением интеграционных карт. Отмечается, что точную дату переговоров собеседники издания не назвали.
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ну куда жеж батьке без Российских денег и нашему ВВП тоже посчитать надо сколько с пенсионеров шкур надо содрать чтотбы братскому Президенту сорри народу Американскими или Европейскими рублями помочь..ну или там океанических креветок у Белоруси закупить или бананов .. хотя и Польскими яблоками он как своими тоже не плохо торгует .. в общем опять в России все подорожает что бы в Беларуси батька Лукаш с родней подольше у власти рулил ,, как же эьо все задолбало.. то Кавказ кормили теперь Беларусь..то долги миллиардами доляров всем кому списываем кому в экономику потенциального врага вкладываем ..эх не те санкции и не к тем людям Америкосы применяют..явно не к тем ,,