Германия разрешила начать укладку «Северного потока-2» в водах страны

Строительство газопровода в германских водах может начаться в мае 2021 года.

Немецкое Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) выдало разрешение на строительство двухкилометрового участка энергетического проекта «Северный поток-2» в водах страны. Уточняется, что соответствующие работы по укладке труб газопровода могут начаться немедленно, то есть в мае текущего года, пишет ТАСС.

Напомним, что государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен планирует обсудить с главой Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым реализацию «Северного потока-2».