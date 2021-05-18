Россия оценит возможность возобновления полетов в Турцию

Российская делегация осмотрит туристические объекты для оценки эффективности принятых мер безопасности по коронавирусу.

Вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова по итогам встречи с представителями властей Турции сообщила, что делегация из нашей страны отправится на турецкие курорты для оценки возможности возобновления туристического потока между государствами. Уточняется, что в ходе этого визита будет проанализирована готовность Анкары к приему путешественников из России. Добавляется, что если итоги окажутся положительными, тогда РФ и Турция разработают шаги для комфортного и безопасного восстановления туризма между странами.

Кроме того Татьяна Голикова подчеркнула, что Москва готова оказать Анкаре помощь в борьбе с распространением коронавируса, включая налаживание производства российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» на турецкой территории, пишет ТАСС.

Напомним, что Россия приняла решение временно ограничить авиационное сообщение с Турцией (до 1 июня 2021 года) из-за резкого ухудшения эпидемиологической ситуации в популярном курортном государстве.