В РФ за сутки выявили 8183 случая коронавируса

В Российской Федерации общее число заболевших составляет 4957756 человек.

Во вторник, 18 мая, в российском оперативном штабе по противодействию распространения коронавирусной инфекции сообщили, что за последние 24 часа врачи выявили 8183 новых случая заражения COVID-19. Уточняется, что лидером по числу заболевших стала Москва (2430), на втором месте расположился Санкт-Петербург (772), а на третьем – Подмосковье (709).

С начала пандемии коронавируса в Российской Федерации общее количество инфицированных составило 4957756 человек. Из них выписалось с выздоровлением 4572226 пациентов, 116575 зараженных скончалось от осложнений.

Ранее стало известно, что делегация из России оценит возможность восстановления авиасообщения на турецкие курорты.