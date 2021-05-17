Новак прокомментировал рост цен на бензин в России

Александр Новак рассказал, что увеличение стоимости топлива в стране не превышало уровень инфляции.

Глава Министерства энергетики Российской Федерации Александр Новак прокомментировал повышение цены на бензин в стране. По его словам, с начала текущего года повышение стоимости топлива не превышало уровень инфляции.

Помимо этого министр добавил, что российские власти продолжат мониторить и контролировать ситуацию с ценами на бензин на заправочных станциях России. Новак подчеркнул, что правительство предпримет все необходимые меры для того, чтобы стоимость топлива для россиян оставалась на приемлемом уровне, несмотря на скачки оптовых цен, пишет Московский комсомолец.

Напомним, что по данным Росстата в апреле 2021 года средняя стоимость бензина увеличилась на 3,53%, в то время как общая инфляция в Российской Федерации за указанный период составила 2,72%.

Ранее Новак рассказал, кто препятствует завершению строительства энергетического проекта «Северный поток-2».