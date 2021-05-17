Лавров: России не нужны «стабильные и предсказуемые санкции» США

Сергей Лавров заявил, что Москва будет обращать внимание на конкретные шаги Вашингтона, а не на слова.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал об ожиданиях от предстоящей встречи с американским госсекретарем Энтони Блинкеном. Он подчеркнул, что Москва будет обращать внимание на конкретные действия Вашингтона, а не на многочисленные призывы к нормализации двусторонних отношений. Кроме того Сергей Лавров добавил, что России не нужны «стабильные и предсказуемые санкции» Соединенных Штатов Америки, пишет РИА Новости.

Напомним, что ранее высокопоставленный представитель американского Государственного департамента сообщил, что на текущей неделе должна состояться встреча Энтони Блинкена и Сергея Лаврова, в ходе которой они обсудят двусторонние отношения Москвы и Вашингтона.