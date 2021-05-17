В Кремле отреагировали на запрос Армении о военной помощи

Дмитрий Песков подчеркнул, что глава РФ Владимир Путин настаивает на выполнении ранее достигнутых трехсторонних договоренностей.

В понедельник, 17 мая, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на пресс-конференции сообщил, что Российская Федерация делает все возможное для того, чтобы урегулировать конфликт на границе Армении и Азербайджана. Также он отметил, что Москва постоянно контактирует с Ереваном и Баку по данному вопросу.

Кроме того Дмитрий Песков не смог подтвердить получение письма от армянской стороны о запросе военной помощи, однако добавил, что это обсуждалось в ходе двусторонних контактов России и Армении, пишет Коммерсант.

Ранее стало известно, что в конце прошлой недели исполняющий обязанности армянского премьер-министра Никол Пашинян заявил, что направил российскому лидеру Владимиру Путину письмо с просьбой об оказании военной помощи из-за ситуации в Сюникской области.