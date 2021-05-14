Армения запросила у России военную помощь

14.05.2021 19:20 Комментарии

Никол Пашинян направил Владимиру Путину письмо, в котором запросил у России военную помощь в соответствии с Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 1997 года.

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян направил российскому президенту Владимиру Путину письмо с просьбой оказать военную помощь стране из-за ситуации в Сюникской области, пишет РИА Новости. Напомним, что 12 мая Минобороны Армении сообщило о перемещении азербайджанских военнослужащих около армянских границ. По словам ведомства, Баку попытался провести боевые действия рядом с Сюникской областью под предлогом «уточнения границ», однако после принятых Ереваном мер военные Азербайджана прекратили эти работы. Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Instagram-канале