Новак рассказал, кто мешает строить «Северный поток-2»

Александр Новак считает, что газопровод обязательно будет завершен и введен в эксплуатацию.

Министр энергетики Российской Федерации, вице-премьер страны Александр Новак в интервью изданию «Московский комсомолец» рассказал, что Соединенные Штаты Америки постоянно вмешиваются в строительство газопровода «Северный поток-2» и затрудняют работы по его завершению. По мнению политика, таким образом Вашингтон пытается реализовать на европейском рынке свой более дорогой сжиженный природный газ.

Кроме того Новак подчеркнул, что «Северный поток-2» является исключительно коммерческим проектом, в строительстве которого принимает участие не только Россия, но и крупнейшие компании Европы. В связи с этим политик выразил уверенность, что газопровод обязательно будет завершен и введен в эксплуатацию.

Напомним, что власти Германии разрешили немедленно начать работы по укладке труб для «Северного потока-2» в немецких водах.