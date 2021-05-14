Минэнерго РФ: «Северный поток-2» будет достроен в 2021 году
14.05.2021 17:21
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Николай Шульгинов заявил, что строительство трубопровода находится на завершающей стадии.
Министр энергетики Российской Федерации Николай Шульгинов напомнил слова заместителя председателя правительства страны Александра Новака о том, что строительство трубопровода «Северный поток-2» будет завершено в 2021 году. Также он отметил, что многие европейские государства заинтересованы в реализации этого энергетического проекта, пишет РИА Новости.
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