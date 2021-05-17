В России за сутки подтверждено 9328 случаев COVID-19

В стране общее количество зараженных составляет 4949573 человек.

За прошедшие сутки российские врачи обнаружили 9328 новых случаев инфицирования коронавирусом. Уточняется, что в Москве зарегистрировали 3573 заразившихся, в Санкт-Петербурге выявили 763 инфицированных, а в Московской области – 701. Об этом 17 мая заявили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

Всего в Российской Федерации за все время пандемии инфекцией заболело 4949573 человека, 4563254 зараженных поправилось, 116211 пациентов стали жертвами коронавируса.

Напомним, что в стране могут расширить возможности использования маткапитала.