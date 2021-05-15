В России обнаружили менее 9 тыс. случаев COVID-19

По данным штаба, всего в стране выявили 4931691 случай заражения коронавирусом.

За минувшие сутки в Российской Федерации медики обнаружили 8790 новых случаев инфицирования COVID-19. Больше всего зараженных зафиксировали в столице (3073), следом идут Санкт-Петербург (749) и Подмосковье (671). Об этом в субботу сообщил оперативный штаб страны по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

По официальным данным, с начала распространения COVID-19 в России общее количество заболевших достигло 4931691 человека. Из них 4547500 пациентов выписалось с выздоровлением, 115480 зараженных скончалось.

Ранее стало известно, что с 25 мая этого года РФ восстановит авиасообщение с пятью странами.