Мясников: в России началась третья волна коронавируса

Александр Мясников считает, что третья вспышка заболеваемости COVID-19 закончится к осени 2021 года.

Известный врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале написал, что рост заболеваемости коронавирусом свидетельствует о начале третьей волны эпидемии COVID-19 в России. По его словам, данный вирус распространяется циклически: в течение 3 месяцев наблюдается увеличение количества новых инфицированных, после чего уровень заражения выходит на плато, а далее 3 месяца идет спад заболеваемости. Таким образом, считает Мясников, в мае 2021 года наступила новая вспышка COVID-19.

Кроме того врач призвал российских граждан активно вакцинироваться, поскольку данная процедура поможет остановить распространение коронавируса, пишет РБК.

Ранее российский вирусолог предсказал появление устойчивых к лекарственным препаратам штаммов COVID-19.