Вирусолог спрогнозировал появление устойчивых штаммов COVID-19

Михаил Щелканов подчеркнул, что на данный момент резистентных штаммов коронавируса нет.

Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г.П. Сомова, вирусолог Михаил Щелканов считает, что рано или поздно появятся устойчивые к лекарствам или иммунитету штаммы коронавируса. По его словам, все ученые понимают это, поэтому придется находить и разрабатывать новые препараты против COVID-19, пишет РИА Новости.