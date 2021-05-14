Вирусолог спрогнозировал появление устойчивых штаммов COVID-19
14.05.2021 11:38
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Михаил Щелканов подчеркнул, что на данный момент резистентных штаммов коронавируса нет.
Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г.П. Сомова, вирусолог Михаил Щелканов считает, что рано или поздно появятся устойчивые к лекарствам или иммунитету штаммы коронавируса. По его словам, все ученые понимают это, поэтому придется находить и разрабатывать новые препараты против COVID-19, пишет РИА Новости.
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