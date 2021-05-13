Дерипаска ответил на слова Мишустина о «жадном» бизнесе

Бизнесмен попросил создать условия для того, чтобы компаниям было выгодно вкладывать в развитие российской экономики.

Владелец компании En+ Олег Дерипаска в ходе заседания наблюдательного совета Института экономики роста имени Столыпина отреагировал на слова премьер-министра России Михаила Мишустина о том, что «жадность» некоторых предпринимателей спровоцировала рост цен на продукты питания в стране. По его словам, «жадный бизнес понял», однако деловых людей волнует вопрос, как будет регулироваться вывод дивидендов за границу. Кроме того Дерипаска добавил, что Мишустин озвучил правильные мысли и предприниматели готовы обсуждать различные варианты для решения данной проблемы, пишет РБК.