Гинцбург призвал начать испытывать «Спутник V» на детях

Александр Гинцбург напомнил, что западные государства уже начали тестировать препараты от коронавируса на детях.

Глава научно-исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что другие страны уже начали испытывать вакцины против коронавируса на детях, однако Россия в этом вопросе начала отставать. В связи с этим он призвал российские власти как можно скорее начать исследование препарата «Спутник V» на несовершеннолетних россиянах. Гинцбург пояснил, что около 20% населения РФ составляют дети, которые также могут заразиться коронавирусом и даже умереть от него, пишет РИА Новости.

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