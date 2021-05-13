В России выявили 8380 новых случаев COVID-19

Общее число инфицированных в стране достигло 4913439 человек.

В четверг, 13 мая, в оперативном штабе Российской Федерации по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщили, что за сутки в стране количество выявленных случаев COVID-19 увеличилось на 8380. Лидерами по числу обнаруженных зараженных стали Москва (2787), Санкт-Петербург (741) и Подмосковье (643).

С начала пандемии коронавируса в России заболело 4913439 человек, выздоровело 4527878 человек, скончалось 114723 человека.

Ранее эксперт рассказал, когда инфекция COVID-19 пойдет на спад.