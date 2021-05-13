СМИ: «Северный поток-2» могут достроить к концу сентября

Сергей Нечаев рассказал, что сейчас осталось уложить около 100 километров труб.

Посол России в Германии Сергей Нечаев выразил мнение, что трубопровод «Северный поток-2» успеют достроить до 26 сентября 2021 года. По его словам, если погода будет хорошей, тогда проект удастся завершить раньше этого срока.

В свою очередь главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман считает, что закончить строительство «Северного потока-2» можно будет примерно через 11 месяцев. Он пояснил, что достройку трубопровода тормозят не только политические и юридические препятствия, но и невысокие темпы работы по укладке труб, пишет РИА Новости.

Напоминаем, что 26 сентября 2021 года в Германии должны состояться парламентские выборы. Ранее немецкий канцлер Ангела Меркель сообщила, что не будет претендовать на высокий пост и пока не понятно, кто придет к власти.