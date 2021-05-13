Россию заподозрили в попытке интегрировать Восточную Украину 386 0 Политика

Российские власти тихой сапой интегрируют Восточную Украину – такой вывод сделал Евросоюз. Крупнейшего торгового партнера России обеспокоила выдача российских паспортов жителям непризнанных ДНР и ЛНР. В этой связи ЕС видит необходимость «повысить устойчивость Украины к российской агрессии».