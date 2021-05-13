Россию заподозрили в попытке интегрировать Восточную Украину
13 Мая 2021 386 0 Политика
Российские власти тихой сапой интегрируют Восточную Украину – такой вывод сделал Евросоюз. Крупнейшего торгового партнера России обеспокоила выдача российских паспортов жителям непризнанных ДНР и ЛНР. В этой связи ЕС видит необходимость «повысить устойчивость Украины к российской агрессии».
Россия медленно интегрирует ДНР и ЛНР
- Российские власти не объявляют о присоединении к стране непризнанных республик Донбасса – ДНР и ЛНР. Сторонники этой идеи ожидали, что президент Путин в послании федеральному собранию объявит о включении сепаратистских образований на Востоке Украины в состав РФ. Но президент этого не сделал. Однако в Евросоюзе считают, что Россия «фактически интегрировала» указанные территории, пишет Bloomberg.
- Среди государств-членов ЕС Брюссель распространил документ, в котором прямо говорится об этом. В нем указывается на раздачу российских паспортов всем желающим в ДНР и ЛНР, а также организация местных выборов. Чтобы противостоять ползучей интеграции украинских территорий в состав РФ, ЕС предлагает «повысить устойчивость Украины к российской агрессии».
- ЕС считает необходимым помочь Украине с вакцинацией, чтобы страна могла избежать «социально-экономического кризиса». Также повысить энергетическую безопасность страны и поддержать Киев в борьбе с «гибридными угрозами», в том числе с дезинформацией и кибератаками. Для этого Украине будет предложено участвовать в проектах ЕС, связанных с безопасностью.
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- На территории ДНР и ЛНР до начала военного конфликта в 2014 году проживало 7 млн человек. На текущий момент половина населения покинула этот регион. Российские паспорта, по данным депутата Госдумы Андрея Козенко, получили к началу 2021 года более 400 тыс. жителей непризнанных республик. Президент Владимир Путин с 2015 года не изменил своей точки зрения по поводу присоединения ДНР и ЛНР. Тогда он заявил, что такая «серьезная» тема «на улице не решается».
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