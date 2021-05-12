Голикова оценила вероятность введения локдауна в России

Татьяна Голикова сообщила, что в стране осенью 2021 года локдаун из-за коронавируса вводить не будут.

Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова заявила, что власти страны не планируют вводить повторный локдаун осенью текущего года. По ее словам, в отдельных российских регионах ситуация с коронавирусной инфекцией остается напряженной, однако правительство не собирается прибегать к жестким мерам. Такими словами Голикова ответила на вопрос журналистов о возможном введении локдауна в России этой осенью, пишет РИА Новости.

Напомним, что после 17 мая 2021 года Турция начнет поэтапную отмену ограничений по коронавирусу.