Мишустин отреагировал на идею ограничить россиянам поездки за границу

Михаил Мишустин считает, что привлекать туристов нужно качеством предоставляемых услуг, а не закрытием границ.

Глава российского правительства Михаил Мишустин выступил против закрытия выезда россиян из России. Такими словами он прокомментировал идею депутатов ограничить гражданам поездки за границу из-за пандемии коронавирусной инфекции. Также парламентарии считают, что данная мера позволит решить проблемы туризма внутри страны.

По мнению Михаила Мишустина, нельзя ограничивать свободу передвижения россиян, а мотивировать на отдых в пределах России необходимо повышением качества предоставляемых услуг, чтобы у людей появилось желание посетить то или иное место, пишет ТАСС.