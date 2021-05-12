Мишустин рассказал о создании «мощного санитарного щита» для России

Правительство создает «санитраный щит», о котором говорил президент Владимир Путин в послании федеральному собранию. Его целью будет свести к минимуму риск проникновения опасных инфекций в страну.

Об этом, как передает РБК, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом перед Госдумой. Чтобы попасть на отчет премьера, депутатов пропустили через своеобразный «щит» – потребовали сдать два теста на коронавирус.

Что будет собой представлять «санитарный щит», понять из слов Мишустина трудно. Он будет основываться на законопроекте «О биологической безопасности». Для создания «щита» у России есть все: «высококлассные ученые и сильная научная база», заверил Мишустин.

Мишустин выразил надежду, что именно 2021 год станет переломным в победе над инфекцией. По словам Мишустина, вакцинацию прошли «уже 24 млн россиян». Еще 10 мая президент Путин называл цифру 21,5 млн человек с начала года. Таким образом, если верить Мишустину, за два дня число вакцинированных выросло на 2,5 млн. Однако даже этот показатель крайне низок по сравнению с США, где на 100 человек сделано 75 уколов. В России пока не более 14-16. Это уровень Латинской Америки и Азии.