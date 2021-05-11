Перед Мишустиным – дважды, перед Путиным – трижды. Депутатов тестируют перед отчетами власти

Депутатов Госдумы тестировали на коронавирус перед отчетом премьера Михаила Мишустина дважды. Перед посланием Путина – трижды. Отчет состоится завтра, 12 мая, а сам Мишустин переболел вирусом в апреле прошлого года.

Об этом пишут «Открытые медиа» со ссылкой на депутатов. Как отметил эсер Олег Шеин, депутаты сдают один тест в неделю и его хватает на всю неделю, но сегодня, во вторник, дептутаов попросили сделать повторные тесты. Это было условие попадания на отчет к премьер-министру. Во время отчета главы правительства депутаты должны будут быть в масках.

Мишустин переболел вирусом в апреле 2020 года, а информации о его вакцинации не поступало. При этом депутаты Госдумы привились, большинство «ЭпиВакКороной».

По словам источников, перед посланием Федеральному собранию депутатам и сенаторам пришлось проходить тестирование не два, а три раза. Поэтому требования премьера менее строгие, чем у президента. Как отмечает политолог Аббас Галлямов, это «нарочитая демонстрация того факта, что здоровье Мишустина важно почти столько же, сколько здоровье президента».