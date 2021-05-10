«Вчера взяли анализы». Путин рассказал о результатах своей вакцинации

Президент России Владимир Путин рассказал о результатах собственной вакцинации от коронавируса. По его словам, коэффициент позитивности в его случае составил 15. Врачи сказали ему, что это «результат хороший».

Об этом сообщает РИА Новости. Анализы у президента взяли вчера, 9 мая. Прививался Путин двумя уколами – 23 марта и 14 апреля. Делал он это не под камерами, потому что не хотел публичности и «обезъянничать», как лидеры развитых стран.

Однако, несмотря на заявления самого Путина, и иммунитет у него к коронавирусу, президент продолжает работать в режиме изоляции, а все чиновники, допускаемые к нему лично, проходят двухнедельный карантин. Об этом написало издание «Проект». Изоляция Путина продлится в июне, судя по составляемому графику, а, по словам источников в Кремле, «еще долго».

Также Путин высказался о вакцинации. Еще недавно, 6 мая, он был недоволен ею по имевшимся у него цифрам и призывал отправить на дачи, где отдыхают россияне, мобильные прививочные пункты. Но по прошествии всего четырех дней Путин кардинально изменил свое мнение. «У нас 21,5 млн человек уже получили прививки. Результаты очень хорошие по стране», – заявил президент.

Названное число прививок примерно равняется подсчетам газеты The New York Times, которая на основе официальных данных выявила, что в России на 100 человек сделано 14 уколов. Это чуть больше 20 млн вакцинированных россиян на 144 млн населения. Путин же говорит о цифре на 1,5 млн больше. То есть фактически он признал 14 уколов на 100 человек. При этом по-настоящему хорошие результаты показывают: США – 75 уколов на 100 человек, Германия – 39 уколов и даже Турция – 29 уколов. Россия по вакцинации граждан отстает от всех развитых и развивающихся стран.