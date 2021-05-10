«Путин еще долго будет жить в режиме изоляции». Президент после прививки не изменил порядок работы
Президент Владимир Путин, по собственному заявлению, сделал две прививки от коронавируса. Вакцинироваться на камеры, как это делают лидеры развитых стран, президент отказался. Как выяснило издание «Проект», после вакцинации в середине апреля президент так и не вышел из режима строгой самоизоляции – совещания он проводит по видеосвязи, а перед личной встречей с ним люди должны проходить двухнедельный карантин. Бюджету это дорого обходится – в прошлом году на обеспечение карантина для чиновников перед встречей с Путиным потратили 6,4 млрд руб.
Путин по-прежнему изолирован
- В конце марта Путин рассказал, что сделал первую прививку от коронавируса. Ни видео-, ни фотоматериалов, подтверждающих это, нет. Президент отказался уподобляться лидерам развитых стран и личным примером мотивировать граждан (в России одни из худших в мире показателей по вакцинации населения). В середине апреля, почти четыре недели назад, Путин поставил вторую прививку, что известно, опять же, с его слов.
- За прошедшее время у президента должны были сформироваться антитела. В результате Путин, по всем расчетам, должен выйти из режима самоизоляции, в который он вошел в марте прошлого года. Однако глава государства этого так и не сделал. По данным «Проекта», Путин по-прежнему проводит совещания по видеосвязи, а все, кто с ним работает, обязаны соблюдать двухнедельный карантин (в 2020 году на эти мероприятия потратили из бюджета 6,4 млрд руб.).
- Издание «Проект» со ссылкой на источники рассказывает, что перед Парадом Победы 9 мая карантин в Президент-отеле был организован для сотрудников протокола и фотографов. Руководители «Эрмитажа» перед визитом Путина 27 апреля так же сидели на карантине. Ничего не поменяется и в июне – журналисты и сотрудники администрации президента уходят на самоизоляцию с 20-го мая перед Петербургским международным экономическим форумом.
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- По словам одного из собеседников в Кремле, Путин, скорее всего, «еще долго будет жить в режиме изоляции». Как отмечал его пресс-секретарь, президент живет последние полгода в официальной резиденции в Ново-Огарево. «Технологические решения дают ему полный эффект присутствия в тех местах, где ему нужно», – подчеркивал Дмитрий Песков.
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вакцина, это всего лишь средство профилактики, а не лекарство. при заражении болеть будет любой, а вот последствия вакцинации никому не известны.вакцинировался ВВП или нет, его дело. остерегается, ибо лучшее средство это не лекарство, а отсутствие контактов с зараженными.