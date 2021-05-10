«Путин еще долго будет жить в режиме изоляции». Президент после прививки не изменил порядок работы 639 1 Политика

Президент Владимир Путин, по собственному заявлению, сделал две прививки от коронавируса. Вакцинироваться на камеры, как это делают лидеры развитых стран, президент отказался. Как выяснило издание «Проект», после вакцинации в середине апреля президент так и не вышел из режима строгой самоизоляции – совещания он проводит по видеосвязи, а перед личной встречей с ним люди должны проходить двухнедельный карантин. Бюджету это дорого обходится – в прошлом году на обеспечение карантина для чиновников перед встречей с Путиным потратили 6,4 млрд руб.