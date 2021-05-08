«Рабочих рук не хватает». Путин пожаловался президенту Таджикистана на нехватку мигрантов

Российские власти делают все возможное для создания комфортных условий для трудовых мигрантов в России. Это связано с тем, что стране не хватает рабочих рук «в целых отраслях экономики».

Об этом президент Владимир Путин заявил на встрече с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщает сайт Кремля.

По словам Путина, власти делают все, «чтобы люди чувствовали себя комфортно». Президент отметил, что «реально рабочих рук у нас в настоящее время не хватает». Причем нехватка наблюдается «в целых отраслях экономики».

Между тем, Путин напомнил Рахмону, что для Таджикистана это «чувствительный» вопрос, поскольку трудовые мигранты присылают своим семья в стране «достаточно большой объем (средств)». По мнению Путина, это «абсолютно положительный процесс».

До заявления Путина о нехватке мигрантов говорил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, России нужна иностранная рабочая сила для «амбициозных проектов».

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