Кремлю не хватает мигрантов для «амбициозных проектов»
8 Апреля 2021 349 0 Политика
Кремль заявил о нехватке мигрантов для реализации «амбициозных проектов» в России. При этом пресс-секретарь президента оказался не знаком с последними социологическими исследованиями, согласно которым на 7,5% выросло количество россиян, плохо относящихся к мигрантам. По словам Дмитрия Пескова, мигранты особо нужны в сфере строительства и сельского хозяйства.
Кремль обнаружил дефицит мигрантов
- В Кремле «констатировали реальность»: за последний год число мигрантов в России резко уменьшилось. «И этих самых мигрантов нам очень и очень не хватает для реализации амбициозных проектов», – передает ТАСС слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Он пояснил, что «мы должны строить больше, чем сейчас», но для этого «нужны рабочие руки». По словам Пескова, из-за пандемии рабочих рук стало меньше в стране.
- При этом Песков оказался не знаком с последними социологическими опросами, которые показывают рост числа россиян, негативно относящихся к мигрантам. По словам замруководителя администрации президента России Магомедсалама Магомедова, по итогам 2020 года на 7,5% выросло число россиян, негативно настроенных к приезжим. Всего же плохо к трудовым мигрантам относятся около четверти россиян.
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- По данным МВД, в 2020 году количество мигрантов сократилось с 9-11 млн человек до 6 млн. Как отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, мигрантов стало меньше на 40%. Из-за этого некому заниматься благоустройством города. Президент Владимир Путин в январе поручил упростить привлечение иностранцев на стройки. Однако вместе с этим президент призвал ограничить число детей мигрантов в школах, чтобы они воспринимали российские ценности.
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