Кремлю не хватает мигрантов для «амбициозных проектов» 349 0 Политика

Кремль заявил о нехватке мигрантов для реализации «амбициозных проектов» в России. При этом пресс-секретарь президента оказался не знаком с последними социологическими исследованиями, согласно которым на 7,5% выросло количество россиян, плохо относящихся к мигрантам. По словам Дмитрия Пескова, мигранты особо нужны в сфере строительства и сельского хозяйства.